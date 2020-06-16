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Fenerbahçe'yi mağlup eden Trabzonspor'un soyunma odasında büyük coşku

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Giriş: 16.06.2020 23:26
Güncelleme:16.06.2020 23:28
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ve Trabzonspor kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda rakibini 3-1 mağlup eden Trabzonspor finale yükselen ekip oldu. Bordo mavilillerde oyuncular ve teknik kadro galibiyet sonrası soyunma odasında büyük coşku yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ve Trabzonspor kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda rakibini 3-1 mağlup eden Trabzonspor finale yükselen ekip oldu. Bordo mavilillerde oyuncular ve teknik kadro galibiyet sonrası soyunma odasında büyük coşku yaşadı.
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