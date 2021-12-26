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Fenerbahçeli futbolcular için Erman Toroğlu'ndan canlı yayında flaş sözler: Arkadaşın aptal mı?

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Giriş: 26.12.2021 20:21
Güncelleme:26.12.2021 20:30
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İlk yarısını ev sahibi ekibin 1-0 önde kapattığı maçın devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan Toroğlu, Fenerbahçeli futbolcuların birbirlerine pas atmadığını söylerken "Olcak şey değil, arkadaşın aptal mı? O kadar koşu geliyor" dedi. İşte o açıklamalar...

Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önce kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu devre arsında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER: ARKADAŞIN APTAL MI?

İlk yarıdaki Fenerbahçe mücadele ediyor. İstekli futbolcular. Birbrilerine yardım ediyorlar ama son pozisyonlarda pas atmıyorlar. Final paslarını yapsalar maç 3-0 4-0 olurdu. Olacak iş değil. Ben anlamıyorum. Arkadaşın aptal mı? O kadar uğraşıyor, koşuyor depar atıp geliyor, sen topa vuruyorsun. Gol yersen panik başlar mı, başlar. Yönetim istifa sesleri duyulur. Diken üzerindesin yap maçı 2-0 / 3-0 rahatla ver arkadaşına topu insin çizgine versin sana yine sen golü at. Mesut (Özil) bu işi yapıyor. Mert Hakan'ın yaptığı ise olacak şey değil.

SÜPER LİG 19. HAFTA PUAN DURUMU

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