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25.03.2020

Fenerbahçe'den koronavirüs (corona virus) açıklaması: Bir futbolcuda tespit edildi |Video

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

Kulübü konuyla ilgili basın açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir." denildi.

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