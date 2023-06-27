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Fenerbahçe’den iki transfer bombası!

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Giriş: 27.06.2023 11:00
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediğini alamayan Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkılan yolda Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini resmen açıklayan Kanarya 2 yıldız isim için de düğmeye bastı.
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