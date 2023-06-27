Fenerbahçe’den iki transfer bombası!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediğini alamayan Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkılan yolda Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini resmen açıklayan Kanarya 2 yıldız isim için de düğmeye bastı.