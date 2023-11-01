01 Kasım 2023, Çarşamba
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Fenerbahçe'den bomba stoper hamlesi! Eski Galatasaraylı geliyor
Süper Lig'de ve Avrupa'da bu sezon şu ana kadar oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan Fenerbahçe, stoper hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle kriz yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip Serdar Aziz, Djiku ve Becao'nun yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından bu bölge için arayışa başlarken; gündeme Galatasaray'ın eski yıldızı geldi