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Fenerbahçe'den bomba stoper hamlesi! Eski Galatasaraylı geliyor

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Giriş: 01.11.2023 09:31
Süper Lig'de ve Avrupa'da bu sezon şu ana kadar oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan Fenerbahçe, stoper hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle kriz yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip Serdar Aziz, Djiku ve Becao'nun yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından bu bölge için arayışa başlarken; gündeme Galatasaray'ın eski yıldızı geldi
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