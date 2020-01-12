12 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.01.2020

Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi! Adil Rami ve Alper Potuk ile yollar ayırıldı

Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da yaptığı kampla sürdürüyor. Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. UEFA’nın FFP (Finansal Fair-Play) kararı nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapmayacak olan Fenerbahçe’de Adil Rami, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Miha Zajc gibi isimlerin takımdan ayrılması beklenirken, iki yıldız futbolcu ile yolların resmen ayırıldığı duyuruldu. Fenerbahçe son dakika transfer gelişmesinin detaylarını A Spor muhabiri canlı yayında anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Fenerbahçe’de flaş ayrılık! 2 isimler yollar ayrıldı
Fenerbahçe’de flaş ayrılık! 2 isimler yollar ayrıldı
Güneş'tençarpıcı açıklamalar: Azerbaycan'a gittim...
Güneş'tençarpıcı açıklamalar: Azerbaycan'a gittim...
Trabzonspor 1 - 0 Partizani |ÖZET
Trabzonspor 1 - 0 Partizani |ÖZET
Yeni transferden flaş Fatih Terim sözleri
Yeni transferden flaş Fatih Terim sözleri
Emre Akbaba yeşil sahalara golle döndü
Emre Akbaba yeşil sahalara golle döndü
Sörloth Partizani maçında attığı gol
Sörloth Partizani maçında attığı gol
Tosun Crystal Palace antrenmanında gol şov yaptı
Tosun Crystal Palace antrenmanında gol şov yaptı
Falcao şov devam ediyor
Falcao şov devam ediyor
Başakşehir'den 'Çiçek Abbas' paylaşımı
Başakşehir'den 'Çiçek Abbas' paylaşımı
Trabzonspor 0 -0 Bursaspor | ÖZET izle
Trabzonspor 0 -0 Bursaspor | ÖZET izle
Beşiktaş 2 - Mezokövesd 0 |ÖZET izle
Beşiktaş 2 - Mezokövesd 0 |ÖZET izle
Canlı yayında açıkladı: Transfer teklifi aldım
Canlı yayında açıkladı: Transfer teklifi aldım
Daha Fazla Video Göster