Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi! Adil Rami ve Alper Potuk ile yollar ayırıldı

Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da yaptığı kampla sürdürüyor. Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. UEFA’nın FFP (Finansal Fair-Play) kararı nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapmayacak olan Fenerbahçe’de Adil Rami, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Miha Zajc gibi isimlerin takımdan ayrılması beklenirken, iki yıldız futbolcu ile yolların resmen ayırıldığı duyuruldu. Fenerbahçe son dakika transfer gelişmesinin detaylarını A Spor muhabiri canlı yayında anlattı.