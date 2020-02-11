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11.02.2020

Fenerbahçe ZTK'da yarı finalde! Fenerbahçe 1-0 Kırklarelispor ÖZET İZLE

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'u konuk etti. Turun ilk ayağında Fenerbahçe rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederek yarı final için büyük avantaj yakalamıştı. Kanarya evinde oynadığı maçta Mevlüt Erdinç'in ayağından bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve kupada yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'u 1-0 yendi.

İlk maçı da 3-0 ile geçen sarı-lacivertliler kupada adını yarı finale yazdırdı.


MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Mehmet Ekici'yle yaptığı verkaçla içeri giren Ferdi Kadıoğlu'nun çaprazda kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

24. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Tolgay Arslan'dan seken top altıpas civarında Zajc'ın önünde kaldı. Sloven futbolcunun kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak İbrahim Demir'den sekerek oyun alanına döndü.

30. dakikada Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mevlüt Erdinç'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.

Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İKİNCİ YARI
50. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topuna başına geçen Mehmet Ekici'nin yerden sert şutunda kaleci İbrahim Demir'den seken topu Mevlüt Erdinç boş kaleye ağlara gönderdi: 1-0.

89. dakikada soldan ceza sahasına giren Muhammed Gümüşkaya'nın yerden ortasında savunmadan seken top penaltı noktası civarında Tolgay Arslan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda kaleci İbrahim meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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