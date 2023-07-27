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Fenerbahçe - Zimbru'yu Kadıköy'de 5-0 yendi! Avrupa yolunda önemli galibiyet

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Giriş: 27.07.2023 08:54
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanan Fenerbahçe-Zimbru’yu kendi evinde 5-0 mağlup etti ve deplasmandaki maç için büyük avantajı elde eden taraf oldu. Kanarya’da golleri Ferdi Kadıoğlu, Kent, Džeko, Szymański ve Joshua King attı. İşte maçtan önemli anlar…
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