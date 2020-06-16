Fenerbahçe – Trabzonspor maçında gergin anlar! Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 23.dakikasında Trabzonsporlu Sörloth ve Fenerbahçeli Serdar Aziz arasında yaşanan hava pozisyonu sonrası yedek kulübesinden fırlayarak Sörloth ile tartışmaya başlayan Emre Belözoğlu, hakem Cüneyt Çakır tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Çakır, Sörloth’a ise sarı kart çıkardı.