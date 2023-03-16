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Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı | Jorge Jesus'un tur için planı belli oldu! Kanarya'da ilk 11 sil baştan

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Giriş: 16.03.2023 10:09
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda aldığı 2-0'lık mağlubiyetin rövanşında Sevilla'yı konuk ediyor. Jorge Jesus'un öğrencileri çeyrek finale çıkmak için sahada. Karşılaşma öncesi ise sarı lacivertlilerin nasıl bir ilk 11'le mücadele edeceği büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...
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