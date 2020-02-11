Fenerbahçe Kırklarelispor hangi kanalda? ZTK çeyrek final rövanş maçı FB Kırklarelispor maçı saat kaçta?

ZTK çeyrek final rövanş maçı Fenerbahçe Kırklarelispor hangi kanalda? Futbol severler, FB Kırklarelispor maçı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İki takım arasında geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçı Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Kırklarelispor maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırıyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın bu maçta genç isimlere şans vermesi bekleniyor. İşte, Fenerbahçe Kırklarelispor maçının detayları…

Fenerbahçe Kırklarelispor hangi kanalda? FB Kırklarelispor maçı hangi kanalda sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. FB Kırklarelispor maçı saat kaçta başlayacak? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında sarı lacivertli ekip sahasında Kırklarelispor'u konuk edecek. Fenerbahçe deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanarak bir üst tura yükselmek için büyük avantaj elde etmişti. Peki, Fenerbahçe Kırklarelispor maçı hangi kanalda? İşte yanıtı!

FENERBAHÇE KIRKLARELİSPOR HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda saat 20:30'ta başlayacak mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Heyecan dolu karşılaşma A Spor canlı yayın ile ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Kupada yoluna dolu dizgin devam Fenerbahçe ligde ise son haftalarda kötü sonuçlar alıyor. Son iki maçta yalnızca 1 puan kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük darbe aldı. Sarı lacivertli ekip ligde oynadığı son maçta evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

KIRKLARELİSPOR MUCİZE PEŞİNDE

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor ise kupada bir önceki turda Medipol Başakşehir'i eleyerek büyük bir sürpriz yapmıştı. Teknik direktörlüğünü Bilgin Erdem'in yaptığı ekip daha önce Gaziantep FK, Ankaragücü ve Kelkit Belediye Spor'u mağlup etmeyi başarmıştı.