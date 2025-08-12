Fenerbahçe Kadıköy’de ’tur’ arıyor!

12 Ağustos 2025, Salı

Giriş: 12.08.2025 19:14
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş maçında Kadıköy’de sahaya çıkıyor. Kritik viraj olarak nitelendirilen bu mücadelede sarı-lacivertliler, tur atlamak için galibiyete odaklandı. Feyenoord karşısında avantaj elde etmek isteyen Fenerbahçe, taraftarının da desteğiyle büyük bir mücadele sergileyecek. A Spor muhabiri Erdem Akbaş, karşılaşmanın detaylarını canlı yayında aktardı.
