Fenerbahçe Kadıköy’de ’tur’ arıyor!

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş maçında Kadıköy’de sahaya çıkıyor. Kritik viraj olarak nitelendirilen bu mücadelede sarı-lacivertliler, tur atlamak için galibiyete odaklandı. Feyenoord karşısında avantaj elde etmek isteyen Fenerbahçe, taraftarının da desteğiyle büyük bir mücadele sergileyecek. A Spor muhabiri Erdem Akbaş, karşılaşmanın detaylarını canlı yayında aktardı.

