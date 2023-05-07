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Fenerbahçe Giresun'da kayıplarda! Şampiyonluk yolunda ağır darbe! Giresunspor 1-1 Fenerbahçe

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Giriş: 07.05.2023 21:31
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe büyük bir fırsatı tepti. Bu sonucun ardından sarı lacivertliler Galatasaray'ın evinde Başakşehir ile oynayacağı maçta puan kaybı yaşamasını bekleyecek.
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