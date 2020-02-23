Fenerbahçe Galatasaray canlı anlatım izle! FB GS maçı CANLI | Video

Fenerbahçe Galatasaray canlı izle! FB GS maçı canlı izleme yolları futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. Saat 19:00’da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Ligde şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek mücadele için nefesler tutuldu. Ligde topladığı 38 puanla 6.sırada bulunan Fenerbahçe’nin şampiyonluk iddiasını sürdürmesi için mutlak galibiyete ihtiyacı var. Konuk Galatasaray ise 42 puanla ligin 4.sırasında bulunuyor. FB GS maçı canlı anlatım izleme ekranına sayfamızdan ulaşabilir ve derbinin heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz. İşte, Fenerbahçe Galatasaray canlı izleme ekranı…

Fenerbahçe Galatasaray canlı izle! Süper Lig 23. hafta maçı FB GS canlı izle! Ligin kaderini etkileyecek dev derbi başlıyor! İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray 391. randevuya çıkıyor. Fenerbahçe derbiye cezalı Luis Gustavo'nun yanı sıra, Emre Belözoğlu ile sakatlığı süren Garry Rodrigues'den yoksun çıkacak. Galatasaray'da ise sakatlığı devam eden Lemina bu maçta yok. ahaber.com.tr canlı anlatım izleme sayfasıyla maçın gollerini, gol pozisyonlarını ve önemli anlarını izleyebilirsiniz. İşte, Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izleme sayfası…

FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmada, Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yardımcılıkları üstlenecek.

FENERBAHÇE İLK 11:

Altay, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Hasan Ali, Dirar, Tolga, Ozan Tufan, Tolgay, Max Kruse, Muriqi

GALATASARAY İLK 11:

Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

391. DERBİ

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

FATİH TERİM'İN 62. DERBİSİ

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 62. kez derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 61 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 66 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 22 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

ERSUN YANAL'IN 10. DERBİSİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray karşılaşmasıyla kariyerindeki 10. derbi maça çıkacak.

Yanal, daha önce sarı-lacivertli takımın başında Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da 9 derbide görev yaptı.

Fenerbahçe, 58 yaşındaki Yanal idaresinde çıktığı bu karşılaşmaların sadece 2'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 2'sini ise kaybetti.

Sarı-lacivertli takım, Ersun Yanal yönetiminde Galatasaray ile oynanan müsabakalarda bir galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.