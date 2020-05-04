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Fenerbahçe 45 gün sonra sahaya indi | Video

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04.05.2020
Corona virüs tedbirleri gereği antrenmanlara ara veren Fenerbahçe, 45 gün sonra sahaya indi. Sarı lacivertli oyuncuların saha çalışmaları kameralara böyle yansıdı. Koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada karantina kurallarına uyan ve bu süreyi evlerinde çalışarak geçiren Fenerbahçeli futbolcular bu sabah sahaya indi.

Son saha çalışmasını 18 Mart'ta yapan sarı lacivertliler 45 gün sonra ilk kez tesislere gelerek hafif bir antrenmanı gerçekleştirdi. Önce teknik heyet fitness salonunu ve saha içindeki çalışma düzenini hazırladı. Teknik heyetin maskeli oldukları görüldü. Günlerdir hijyenik bir şekilde tutulan tesislerde futbolcular 4'lü gruplar halinde çalışırken birbirinden mesafeli düz koşu yaptıkları görüldü. Oyuncular ısındıktan sonra kültür-fizik hareketleri yaparak kasları esnettiler. Son olarak özledikleri meşin yuvarlağa da kavuşan futbolcular bir süre topla çalışma yaptılar. Pas çalışmalarında mesafe yine korundu.
2'er saat arayla tesislere gelen futbolcu grupları sahanın farklı bölgelerinde hafif bir çalışma gerçekleştirdiler. Futbolcular Samandıra'da yaptıkları antrenmanlarda sahanın farklı alanlarını kullanırken, tesislerde de farklı soyunma odalarını tercih ettiler. Birçok futbolcu evden araçlarıyla hazır gelip, idmanını yapıp tekrar evine döndü. Bazı oyuncular tesislerdeki duşu kullanmazken, duşlarını evinde yapmayı tercih ettiler.

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