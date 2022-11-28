28 Kasım 2022, Pazartesi
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Favorilerin maçında kazanan çıkmadı! İspanya ile Almanya yenişemedi! İspanya 1-1 Almanya (MAÇ SONUCU)
Dünya Kupası'nda E Grubu müsabakasında İspanya ile Almanya kozlarını paylaştı. Dünya Kupası favorileri arasında gösterilen iki takımın mücadelesinde heyecan fırtınası yaşandı. Dev maçta kazanan çıkmazken, Alvaro Morata ile Niclas Füllkrug'un karşılıklı golleriyle maç tamamlandı. İşte detaylar...