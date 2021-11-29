Erman Toroğlu'ndan Göztepe - Fenerbahçe maçıyla ilgili bomba yorum: Kör dövüşü

Göztepe - Fenerbahçe maçıyla ilgili Erman Toroğlu'ndan bomba bir yorum geldi. Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmayı değerlendirdi. Toroğlu, "Göztepe Fenerbahçe maçında adeta başı kesilmiş tavuklar gibi iki takımda koşuyor. İki takım da üçüncü bölgede pas atamıyorlar." dedi. İşte detaylar...