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Erman Toroğlu'ndan Göztepe - Fenerbahçe maçıyla ilgili bomba yorum: Kör dövüşü

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Giriş: 29.11.2021 22:06
Güncelleme:29.11.2021 22:06
Göztepe - Fenerbahçe maçıyla ilgili Erman Toroğlu'ndan bomba bir yorum geldi. Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmayı değerlendirdi. Toroğlu, "Göztepe Fenerbahçe maçında adeta başı kesilmiş tavuklar gibi iki takımda koşuyor. İki takım da üçüncü bölgede pas atamıyorlar." dedi. İşte detaylar...
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