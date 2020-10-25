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Erman Toroğlu'ndan flaş Serdar Aziz yorumu

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Giriş: 25.10.2020 19:05
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde sarı lacivertlilerin milli stoperi Serdar Aziz hakkında konuşan Erman Toroğlu, "Serdar Aziz güvenilir bir stoper değil. Ben güvenmiyorum." dedi.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi flaş değerlendirmelerde bulundu.

Sarı lacivertli futbolcu Serdar Aziz ile ilgili konuşan Toroğlu, "Serdar Aziz güvenilir bir stoper değil. Ben güvenmiyorum. Kabiliyetli çocuk gidiyor gol de atıyor ama geride öyle işler yapıyor ki, veriyor otuz litre sütü bir tekme atıyor sütü deviriyor, o tarz bir oyuncu. Lemos da hakem kurbanı oldu." ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu'ndan flaş Serdar Aziz yorumu
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