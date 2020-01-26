Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe ile ilgili olay yorum! "Türk futbolunun erozyonu oldunuz"

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan Takım Oyunu programına bağlanarak, Fenerbahçe'nin paylaşımıyla ilgili flaş açıklamalarda bulunurken, Usta yorumcu Toroğlu da olay ifadeler kullandı.

Uzundurukan, "Bu bir utanç bildirisidir. Devletin üst düzey yöneticileri orada yaraları sarmak için seferber olurken, Fenerbahçe yönetimi çıkmış 'Trabzonspor Malatya'ya gitmekten kaçıyor' diyor. Trabzonspor cesur insanların olduğu yerdir." ifadelerini kullanırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise, "Bunlar için insan sağlığı önemli değil. Bunlar için, Trabzonspor maçını gerip maçı 3-0 kazanıp sonrasında da ceza aldırıp Trabzonspor'u devre dışı bırakmak. Bunlar hep aynı kafa idareci. Biz bunlardan vizyon bekledik. Türk futbolunun erozyonu oldunuz. Yalı çocukları..." ifadelerini kullandı.