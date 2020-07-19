Erman Toroğlu'ndan Başakşehir yorumu: Maskeli balo bitti

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'un Konyaspor'a yenilmesiyle şampiyon olan Başakşehir'i tebrik etti. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Toroğlu, "Maskeli balo oynandı esas oğlan şampiyon oldu." dedi.

A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Başkaşehir'in şampiyonluğunun ardından "Türkiye'de maskeli balo bitti" ifadelerini kullandı.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, "Maskeli balo oynandı esas oğlan şampiyon oldu. Tebrik ederim onları. Statta anlayamadığım işler oldu. Yıllarca oluyor beni savcılığa veriyorlar. Bu senenin adını maskeli balo koydum ondan böyle konuşuyorum seyirciler kusura bakmasın." şeklinde konuştu.