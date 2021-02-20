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Erman Toroğlu'ndan Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemine sert tepki! ''Bu maçın VAR hakemi Emre Malok olamaz''

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Giriş: 20.02.2021 21:54
Güncelleme:20.02.2021 21:57
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Alanyaspor-Galatasaray maçında yaşanan Luyindama-Babacar pozisyonu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "VAR hakemi Emre Malok, neden Zorbay Küçük'ü çağırmıyosun. Bırak izlesin kararı o versin. Böyle maçın VAR hakemi Emre Malok olamaz'' dedi.
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