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Erman Toroğlu'ndan Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemine sert tepki! ''Bu maçın VAR hakemi Emre Malok olamaz''
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Alanyaspor-Galatasaray maçında yaşanan Luyindama-Babacar pozisyonu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "VAR hakemi Emre Malok, neden Zorbay Küçük'ü çağırmıyosun. Bırak izlesin kararı o versin. Böyle maçın VAR hakemi Emre Malok olamaz'' dedi.