A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Alanyaspor-Galatasaray maçında yaşanan Luyindama-Babacar pozisyonu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "VAR hakemi Emre Malok, neden Zorbay Küçük'ü çağırmıyosun. Bırak izlesin kararı o versin. Böyle maçın VAR hakemi Emre Malok olamaz'' dedi.