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Erman Toroğlu yorumladı | Larin'in Ankaragücü - Beşiktaş maçında sayılmayan golünde karar doğru mu?

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Giriş: 25.12.2020 01:16
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Artı Futbol programında canlı bağlanarak Ankaragücü - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, siyah-beyazlı takımda Cyle Larin'in faul gerekçesiyle sayılmayan golüyle ilgili "Larin'in pozisyonu çok net gol" dedi.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Artı Futbol programında canlı bağlanarak Ankaragücü - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, siyah-beyazlı takımda Cyle Larin'in faul gerekçesiyle sayılmayan golüyle ilgili "Larin'in pozisyonu çok net gol" dedi.

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