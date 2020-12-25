- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Erman Toroğlu yorumladı | Larin'in Ankaragücü - Beşiktaş maçında sayılmayan golünde karar doğru mu?
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Artı Futbol programında canlı bağlanarak Ankaragücü - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, siyah-beyazlı takımda Cyle Larin'in faul gerekçesiyle sayılmayan golüyle ilgili "Larin'in pozisyonu çok net gol" dedi.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Artı Futbol programında canlı bağlanarak Ankaragücü - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, siyah-beyazlı takımda Cyle Larin'in faul gerekçesiyle sayılmayan golüyle ilgili "Larin'in pozisyonu çok net gol" dedi.