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Efecan Karaca Fenerbahçe'de! Alanyaspor'un yıldızıyla anlaşma tamam

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Giriş: 03.02.2022 09:10
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Akdeniz ekibi Alanyaspor'da oynayan tecrübeli futbolcu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattı. Sarı Lacivertliler, Alanyaspor ile transfer için anlaşma sağladı.
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