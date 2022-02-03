03 Şubat 2022, Perşembe
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Efecan Karaca Fenerbahçe'de! Alanyaspor'un yıldızıyla anlaşma tamam
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Akdeniz ekibi Alanyaspor'da oynayan tecrübeli futbolcu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattı. Sarı Lacivertliler, Alanyaspor ile transfer için anlaşma sağladı.