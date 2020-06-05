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Edinson Cavani'yi hiç böyle görmediniz! Video

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Giriş: 05.06.2020 14:03
Güncelleme:05.06.2020 14:11
Kovid-19 salgını ile ünlü futbolculardan gelen renkli görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Fransa'da coronavirüs salgını nedeniyle liglerin tescil edilmesinin ardından şampiyon ilan edilen Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Edinson Cavani, boş durmuyor. Uruguaylı futbolcu, tırpanla ot biçtiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Cavani'nin bu paylaşımı on binlerce etkileşim aldı.
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