Edinson Cavani'yi hiç böyle görmediniz! Video

Kovid-19 salgını ile ünlü futbolculardan gelen renkli görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Fransa'da coronavirüs salgını nedeniyle liglerin tescil edilmesinin ardından şampiyon ilan edilen Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Edinson Cavani, boş durmuyor. Uruguaylı futbolcu, tırpanla ot biçtiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Cavani'nin bu paylaşımı on binlerce etkileşim aldı.