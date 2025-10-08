08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Dursun Özbek: "Galatasaray Adası satılamaz"
Dursun Özbek: Galatasaray Adası satılamaz

Dursun Özbek: "Galatasaray Adası satılamaz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 19:32
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası’nın satılamayacağını vurgulayarak, "Hiç kendinizi yormayın. Ne sen ne ben satabilirim. Galatasaray Adası'nı kimse satamaz" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dursun Özbek: Galatasaray Adası satılamaz
Dursun Özbek: Galatasaray Adası satılamaz
Dursun Özbek: "Galatasaray Adası satılamaz"
Dünya şampiyonu halterci Özbek’in hedefi Los Angeles!
Dünya şampiyonu halterci Özbek’in hedefi Los Angeles!
Arda Güler Selda Bağcan seviyormuş
Arda Güler Selda Bağcan seviyormuş
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı
Liverpool’u yenmenin yolu fedakarlıktı
“Liverpool’u yenmenin yolu fedakarlıktı"
Tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız
“Tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız”
Cimbom İngiliz devini Osimhen ile yıktı
Cimbom İngiliz devini Osimhen ile yıktı
Galatasaray İngiliz devine diz çöktürdü!
Galatasaray İngiliz devine diz çöktürdü!
Galatasaray, RAMS Park’a geldi
Galatasaray, RAMS Park'a geldi
Liverpool stada ulaştı
Liverpool stada ulaştı
Galatasaray Liverpool’u ağırlayacak
Galatasaray Liverpool’u ağırlayacak
Bugün iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum
"Bugün iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum"
Daha Fazla Video Göster