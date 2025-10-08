Dursun Özbek: "Galatasaray Adası satılamaz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası’nın satılamayacağını vurgulayarak, "Hiç kendinizi yormayın. Ne sen ne ben satabilirim. Galatasaray Adası'nı kimse satamaz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN