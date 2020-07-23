Dünyaca ünlü yıldız futbolcu David Villa’ya taciz suçlaması

İspanyol futbol yıldızı David Villa'nın eski takımı New York City’de görev yapan bir stajyer personele tacizde bulunduğu iddia edildi. Kadın “Şu an profesyonel futbol beni korkutuyor tüm kariyerimi değiştiriyorum çünkü bana yaptıklarımı tüm hayatımı mahvetti” açıklaması yaptı.

İspanyol futbol yıldızı David Villa'nın eski takımı New York City'de görev yapan bir stajyer personele tacizde bulunduğu iddia edildi. Kadın "Şu an profesyonel futbol beni korkutuyor tüm kariyerimi değiştiriyorum çünkü bana yaptıklarımı tüm hayatımı mahvetti" açıklaması yaptı.