23 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Dünyaca ünlü yıldız futbolcu David Villa’ya taciz suçlaması

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu David Villa’ya taciz suçlaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2020 13:18
Güncelleme:23.07.2020 13:19
İspanyol futbol yıldızı David Villa'nın eski takımı New York City’de görev yapan bir stajyer personele tacizde bulunduğu iddia edildi. Kadın “Şu an profesyonel futbol beni korkutuyor tüm kariyerimi değiştiriyorum çünkü bana yaptıklarımı tüm hayatımı mahvetti” açıklaması yaptı.

İspanyol futbol yıldızı David Villa'nın eski takımı New York City'de görev yapan bir stajyer personele tacizde bulunduğu iddia edildi. Kadın "Şu an profesyonel futbol beni korkutuyor tüm kariyerimi değiştiriyorum çünkü bana yaptıklarımı tüm hayatımı mahvetti" açıklaması yaptı.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcuya taciz suçlaması
Dünyaca ünlü yıldız futbolcuya taciz suçlaması
Burak Yılmaz Lille'e Transfer Oluyor! Hakan Gündorğar Son Gelişmeleri Aktardı / Spor Gündemi
Burak Yılmaz Lille'e Transfer Oluyor! Hakan Gündorğar Son Gelişmeleri Aktardı / Spor Gündemi
Okan Koç: Altına İmzamı Atarım, Fatih Terim Falcao'yu İstememiştir / Spor Gündemi / 22.07.2020
Okan Koç: "Altına İmzamı Atarım, Fatih Terim Falcao'yu İstememiştir" / Spor Gündemi / 22.07.2020
Selahattin Kınalı: Ligin Şampiyonu 4. Hafta İlan Edildi / Gün Ortası / 22.07.2020
Selahattin Kınalı: "Ligin Şampiyonu 4. Hafta İlan Edildi" / Gün Ortası / 22.07.2020
Taner Karaman: Her 3 Maçın Birine Aynı Hakem Atanıyor / Sabah Sporu / 22.07.2020
Taner Karaman: "Her 3 Maçın Birine Aynı Hakem Atanıyor" / Sabah Sporu / 22.07.2020
Taner Karaman: Trabzonspor'un Konyaspor İle Oynadığı Maça Atilla Karaoğlan'ın Atanması Çok Absürt
Taner Karaman: Trabzonspor'un Konyaspor İle Oynadığı Maça Atilla Karaoğlan'ın Atanması Çok Absürt"
Galatasaray'dan Caner Erkin Atağı! / Sabah Sporu / 22.07.2020
Galatasaray'dan Caner Erkin Atağı! / Sabah Sporu / 22.07.2020
Süper Lig'de küme hatta alev alıyor
Süper Lig'de küme hatta alev alıyor
Belediye Derincespor 0-1 Karşıyaka | GOLÜ İZLE
Belediye Derincespor 0-1 Karşıyaka | GOLÜ İZLE
Serdar Sarıdağ: Beşiktaş Burak Yılmaz'ın Yerini Zor Doldurur / Son Sayfa / 22.07.2020
Serdar Sarıdağ: "Beşiktaş Burak Yılmaz'ın Yerini Zor Doldurur" / Son Sayfa / 22.07.2020
Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Transferdeki Rotasını Açıkladı / Transfer Hattı / 21.07.2020
Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Transferdeki Rotasını Açıkladı / Transfer Hattı / 21.07.2020
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Görüştüler
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Görüştüler
Daha Fazla Video Göster