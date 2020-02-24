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24.02.2020

Derbinin ardından şok görüntüler! Ali Koç taraftarlarla birbirine girdi

Süper Lig'in 23.haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyet aldı. Galatasaray'ın tarihi galibiyeti sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi. İşte o görüntüler...

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı. Galatasaray'ın yaklaşık 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmesi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile taraftarlar arasında kavga çıktı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ KOÇ TRİBÜNDEN ATLADI
Fenerbahçe taraftarı, maçın ardından "Ali Koç gelecek hesap verecek, yönetim istifa" diye tepki gösterdi.

Ali Koç, kendisine yapılan istifa tezahüratları sonrası maçı izlediği yerden aşağı atladı. O sırada kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşananlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.

Ali Koç protestoda bulunan taraftarların arasına atladı ALİ KOÇ PROTESTODA BULUNAN TARAFTARLARIN ARASINA ATLADI

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