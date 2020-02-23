Ali Koç protestoda bulunan taraftarların arasına atladı

20 yıl sonra gelen Galatasaray mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe taraftarı Başkan Ali Koç'a tepkisini gösterdi. Ali Koç, kendisine gösterilen tepkilerin ardından protokol tribününden aşağı atladı. Ardından tribünde büyük arbede yaşandı. İşte Kadıköy'de o anlar...

Fenerbahçe taraftarı, maçın ardından "Ali Koç gelecek hesap verecek, yönetim istifa" diye tepki gösterdi. Ali Koç, kendisine yapılan istifa tezahüratları sonrası maçı izlediği yerden aşağı atladı. O sırada kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşananlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.