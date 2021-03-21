- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Derbi öncesi A Spor canlı yayınında flaş sözler: Beşiktaş kazanırsa...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde A Spor yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş kazanırsa Fenerbahçe bundan sonra iflah olmaz" dedi.