Derbi öncesi A Spor canlı yayınında flaş sözler: Beşiktaş kazanırsa...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde A Spor yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş kazanırsa Fenerbahçe bundan sonra iflah olmaz" dedi.