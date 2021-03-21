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Derbi öncesi A Spor canlı yayınında flaş sözler: Beşiktaş kazanırsa...

A Haber
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Giriş: 21.03.2021 18:46
Güncelleme:21.03.2021 18:46
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde A Spor yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş kazanırsa Fenerbahçe bundan sonra iflah olmaz" dedi.
Derbi öncesi canlı yayında flaş sözler: Beşiktaş kazanırsa...
Derbi öncesi canlı yayında flaş sözler: Beşiktaş kazanırsa...
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