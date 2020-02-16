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16.02.2020

Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko maçı şifresiz A Spor CANLI izle

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler saat 17'de başlayacak final karşılaşmasını şifresiz olarak A Spor ve ahaber.com.tr sayfamız üzerinden CANLI izleyebilecekler. Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler saat 17'de başlayacak final karşılaşmasını şifresiz olarak A Spor ve ahaber.com.tr sayfamız üzerinden CANLI izleyebilecekler.

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN İLE FENERBAHÇE BEKO A SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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