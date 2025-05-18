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Cimbom 10 numara 5 yıldız! Galatasaraylı futbolcular ahaber.com.tr’ye konuştu

Cimbom 10 numara 5 yıldız! Galatasaraylı futbolcular ahaber.com.tr'ye konuştu

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Giriş: 18.05.2025 22:33
Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan Galatasaray'da taraftarlar sokaklara akın ederek 5. yıldız ve şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Ahaber.com.tr editörleri Okan Beltek ve Murat Akıncı hem mücadeleyi hem de kutlamaları yakından takip etti. Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk sonrası duygularını ahaber.com.tr ile paylaştı. İşte o anlar
Cimbom 10 numara 5 yıldız! Galatasaraylı futbolcular ahaber.com.tr’ye konuştu
Cimbom 10 numara 5 yıldız!
Cimbom 10 numara 5 yıldız!
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