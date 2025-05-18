Cimbom 10 numara 5 yıldız! Galatasaraylı futbolcular ahaber.com.tr’ye konuştu

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan Galatasaray'da taraftarlar sokaklara akın ederek 5. yıldız ve şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Ahaber.com.tr editörleri Okan Beltek ve Murat Akıncı hem mücadeleyi hem de kutlamaları yakından takip etti. Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk sonrası duygularını ahaber.com.tr ile paylaştı. İşte o anlar