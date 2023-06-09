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Cenk Özkaçar Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

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Giriş: 09.06.2023 12:17
İspanya'nın Valencia Kulübü, geçtiğimiz sezon Fransa'nın Olympique Lyon takımından satın alma opsiyonuyla kiraladığı Türk futbolcu Cenk Özkaçar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Özkaçar Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Özkaçar Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
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