CANLI | Norveç - Türkiye maçı canlı yayında hangi kanalda? Mücadele saat 20'de TRT1'den yayınlanacak

İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenen Milliler bugün Norveç'e konuk olacak. A Milli Futbol Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında bu akşam saat 20'de İspanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolunda ikinci sınavına Norveç karşısında çıkıyor. İspanya'nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Dünya Kupası Elemeleri G grubu ikinci maçında Norveç ile Türkiye Estadio La Rosaleda'da karşı karşıya gelecek. Peki, Norveç - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Norveç - Türkiye maçı 27 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

NORVEÇ: Jarstein, Strandberg, Löde, Meling, Ödegaard, Berg, Svensson, Midtsjo, Thortstvedt, Sörloth, Haaland

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

10.KEZ RAKİP OLACAĞIZ

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

SON MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı. 2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.

2021 YILINDAKİ İKİNCİ MAÇ

A Milli Takım, Norveç karşılaşmasıyla 2021 yılındaki ikinci maçına çıkacak. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yenmişti.

GÖZLER BURAK YILMAZ'DA

Hollanda'ya karşı 3 gol attığı performansıyla tüm Avrupa'yı kendine hayran bırakan Burak Yılmaz, bugün ayyıldızlı takımımızın yine en büyük gol silahı olacak. İleri uçta 35 yaşındaki forvete çok güvenen Teknik direktör Şenol Güneş; Yusuf, Hakan, Kenan gibi isimlerden Burak Yılmaz'ı yerden ara paslarla beslemelerini isterken, milli golcüye de ofsaytlarda kalmaması uyarısında bulundu. Ayrıca kaleyi gördüğü noktalardan vur emri verdi "Bitiriciliğini konuştur" dedi. Öte yandan savunmacılara rakibin etkili ismi Erling Haaland'ı gölge gibi takip etmelerini söyleyen usta hoca, hava toplarında ekstra dikkatli olmaları talimatı verdi.

KULELERE DİKKAT!

Erling Haaland, 110 milyon Euro'luk piyasa değeriyle halen dünyanın en önemli futbolcularından biri. Cebelitarık maçında rakip fileleri havalandıramayan ve 'Fiyasko' başlıkları atılan 20 yaşındaki santrforun forvetteki partneri, 18 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip, eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth olacak. Savunmamız, 1.94 boyundaki bu iki forveti durdurmaya çalışacak.