CHP'de hesaplaşma günü! Kılıçdaroğlu ve Özel karşı karşıya

CHP’de kurultay takvimi işlerken genel merkezde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Perşembe günü gerçekleştirilecek kritik Parti Meclisi toplantısı öncesinde kulisler hareketlendi. Gazeteci Melik Yiğitel, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, "değişim" yanlısı Özgür Özel ve ekibinin toplantıya katılarak Kılıçdaroğlu yönetimine karşı "hesap sorma" eğiliminde olduğunu belirtti. Kritik zirvede iki tarafın ilk kez karşı karşıya gelmesi bekleniyor.