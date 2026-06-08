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CHP'de hesaplaşma günü! Kılıçdaroğlu ve Özel karşı karşıya

CHP’de kurultay takvimi işlerken genel merkezde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Perşembe günü gerçekleştirilecek kritik Parti Meclisi toplantısı öncesinde kulisler hareketlendi. Gazeteci Melik Yiğitel, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, "değişim" yanlısı Özgür Özel ve ekibinin toplantıya katılarak Kılıçdaroğlu yönetimine karşı "hesap sorma" eğiliminde olduğunu belirtti. Kritik zirvede iki tarafın ilk kez karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

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