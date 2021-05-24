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Burak attı Lille şampiyon oldu! Fransa 'Kral'ı konuşuyor

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Giriş: 24.05.2021 00:12
Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain'in hegemonyasını daha mütevazı bir kadroya sahip olan Lille kırdı. Yıllardır şampiyon olan PSG'ye dur diyen Lille'in en gözde oyuncusuysa milli yıldızımız Burak Yılmaz'dı. 38. hafta mücadelesinde Angers deplasmanına konuk olan Lille karşılaşmayı 2-1 kazanarak şampiyon oldu. Milli yıldızımız Burak Yılmaz son hafta mücadelesini de boş geçmeyerek takımının 2. golünü kaydeden isimdi.
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