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Beşiktaş’ta görevden alınan Samet Aybaba’dan yönetime bombardıman

Beşiktaş'ta görevden alınan Samet Aybaba'dan yönetime bombardıman

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.11.2024 14:16
Beşiktaş'taki kötü gidişin ardından görevinden alınan Samet Aybaba, basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Beşiktaş yönetimini hedef alan Aybaba, kendisine transferlerden komisyon teklif edildiğini iddia etti. Muçi, Musrati, Joao Mario, Ndour, Emirhan Topçu gibi transferlere karşı çıktığını açıklayan Aybaba, transferlerin kendisinden habersiz olarak yapıldığını söyledi. İstifa eden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve görevdeki yönetici Kaan Şakul'a da sert sözlerle yüklenen Samet Aybaba "Beşiktaş inanılmaz kötü günlere doğru gidiyor." ifadelerini kullandı.
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