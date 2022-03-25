25 Mart 2022, Cuma
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul'da
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Fransız teknik adamı taşıyan uçak 23:35 civarında İstanbul'a iniş yaptı. Ismael, geldiği İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş Kulübü görevlileri tarafından karşılandı.