23 Temmuz 2023, Pazar
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Beşiktaş'ın futbolcusu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırdılar! Olayın görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan yaptığı kaza sonrası trafikte saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan genç oyuncu hastaneye giderken, Uzunhan'ın 6 ay sahalarda uzak kalabileceği öğrenildi. Futbolcunun darbedildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.