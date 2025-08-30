30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Beşiktaş, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na geldi
Beşiktaş, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na geldi

Beşiktaş, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 18:21
İstanbul'dan kalkan özel uçakla saat 17.00’de Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ulaşan Beşiktaş'ı kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Tezahüratlar eşliğinde takım otobüsüne binen futbolcular, bazı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Alanyaspor ile Beşiktaş arasında yarın Alanya Oba Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 21.30’da başlayacak
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na geldi
Beşiktaş, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na geldi
Beşiktaş, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na geldi
Türk takımlarına Avrupa şoku: Morinyo ve Solskjaer görevden ayrıldı
Türk takımlarına Avrupa şoku: Morinyo ve Solskjaer görevden ayrıldı
FB ve BJK’de deprem!
FB ve BJK'de deprem!
Fenerbahçeliler Mourinho’nun gidişini çekme helva dağıtarak kutladı
Fenerbahçeliler Mourinho'nun gidişini çekme helva dağıtarak kutladı
Fenerbahçe’de Mourinho ayrılığı resmen açıklandı
Fenerbahçe'de Mourinho ayrılığı resmen açıklandı
Beşiktaş’ta Solskjaer dönemi sona erdi
Beşiktaş’ta Solskjaer dönemi sona erdi
Avrupa Ligi’nde yolumuza devam edeceğiz
“Avrupa Ligi’nde yolumuza devam edeceğiz”
Avrupa’dan elendik, hayal kırıklığı yaşıyoruz
"Avrupa’dan elendik, hayal kırıklığı yaşıyoruz"
Beşiktaş’a karşı zafer bizim için çok önemli
"Beşiktaş’a karşı zafer bizim için çok önemli"
Panathinaikos’u yenersek Avrupa’da radara gireriz
"Panathinaikos'u yenersek Avrupa'da radara gireriz"
Samsunspor’da Avrupa heyecanı!
Samsunspor’da Avrupa heyecanı!
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Kayseri maçında yok
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Kayseri maçında yok
Daha Fazla Video Göster