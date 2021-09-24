24 Eylül 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Beşiktaş-Altay maçıyla ilgili Erman Toroğlu'ndan canlı yayında flaş sözler: Futbol namına hiçbir şey yok
Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Altay'ın konuğu oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Erman Toroğlu A Spor ekranlarında mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu, "İki takımın oyuncuları sahada koşuşturuyor, futbol namına hiçbir şey yok." dedi.