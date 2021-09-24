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Beşiktaş-Altay maçıyla ilgili Erman Toroğlu'ndan canlı yayında flaş sözler: Futbol namına hiçbir şey yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.09.2021 21:44
Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Altay'ın konuğu oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Erman Toroğlu A Spor ekranlarında mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu, "İki takımın oyuncuları sahada koşuşturuyor, futbol namına hiçbir şey yok." dedi.

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"Futbol namına hiçbir şey yok"
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