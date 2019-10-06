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06.10.2019

Beşiktaş Alanyaspor canlı anlatım |Video İZLE

Süper Lig'de kötü günler geçiren Beşiktaş, lider Alanyaspor karşısında galibiyet arıyor. 4 maçtır 3 puana hasret siyah beyazlılarda mutlak hedef 3 puan... Başkan Fikret Orman'ın görevi bırakmasının ardından çalkantılı günler yaşayan Beşiktaş'ta taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya ise tepkili... Beşiktaş, Alanyaspor ile oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı 1 maç ise berabere bitti. Öte yandan lider Alanyaspor ise Beşiktaş deplasmanından 3 puanla ayrılıp namağlup unvanını sürdürmek istiyor. Beşiktaş stadında oyanacak karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler. Taraftalar saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Maç beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Beşiktaş Alanyaspor maçının istatistik bilgiler, kadroları gol ve ya golleri ile maç ÖZET anlatımının detaylarına haberimiz içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR CANLI ANLATIM VİDEO

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