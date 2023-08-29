29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Başpehlivan İsmail Balaban'dan müsabaka sonrası sert tepki: Sen beni satın mı aldın kardeşim?

Başpehlivan İsmail Balaban'dan müsabaka sonrası sert tepki: Sen beni satın mı aldın kardeşim?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2023 01:33
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerde rakibi Enes Doğan'ı yenen İsmail Balaban başpehlivan oldu. Müsabakanın hemen ardından dinlenmeye çalışırken yanına gelip sarılarak fotoğraf çekilmek isteyen hayranı Murat Koyuncu ile tartıştı. Balaban, "Beklemenin adabı vardır, benim nabzım şu an 200, ne fotoğrafmış, insan saygılı olur" dedi.
Başpehlivan müsabaka sonrası sert tepki gösterdi
Başpehlivan müsabaka sonrası sert tepki gösterdi
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Ramos transferinde flaş gelişme!
Ramos transferinde flaş gelişme!
UEFA ülke sıralamasında yükseliyoruz
UEFA ülke sıralamasında yükseliyoruz
Livakovic Fenerbahçe için İstanbul’da
Livakovic Fenerbahçe için İstanbul'da
Cimbom Norveç’te son dakikada güldü!
Cimbom Norveç'te son dakikada güldü!
TFF’den flaş karar! Maçlar ertelendi
TFF'den flaş karar! Maçlar ertelendi
Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahada
Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahada
Beşiktaş’tan Talisca ve Ramos açıklaması!
Beşiktaş'tan Talisca ve Ramos açıklaması!
Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü
Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü
6 yaşında Türkiye’yi temsil etti
6 yaşında Türkiye’yi temsil etti
Beşiktaş: Emek hırsızları!
Beşiktaş: Emek hırsızları!
Daha Fazla Video Göster