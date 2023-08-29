29 Ağustos 2023, Salı
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Başpehlivan İsmail Balaban'dan müsabaka sonrası sert tepki: Sen beni satın mı aldın kardeşim?
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerde rakibi Enes Doğan'ı yenen İsmail Balaban başpehlivan oldu. Müsabakanın hemen ardından dinlenmeye çalışırken yanına gelip sarılarak fotoğraf çekilmek isteyen hayranı Murat Koyuncu ile tartıştı. Balaban, "Beklemenin adabı vardır, benim nabzım şu an 200, ne fotoğrafmış, insan saygılı olur" dedi.