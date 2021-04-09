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Başkan Erdoğan Voleybol Federasyonu'nu kabul etti

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Giriş: 09.04.2021 23:38
Güncelleme:09.04.2021 23:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Voleybol Takımı'nı kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti.



Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan'a, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncuları hediye takdim etti.



Öte yandan, ziyarette bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu.

Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Heyette bulunan Küba vatandaşı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas'in Türk vatandaşlığına geçtiği ve bundan sonra Milli Takım'da ter dökeceği kaydedildi.



Dünyaca ünlü Voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Başkan Erdoğan Voleybol Federasyonu'nu kabul etti
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