Başkan Erdoğan milli maçı Kocaeli’de izleyecek!

ahaber.com.tr
Giriş: 14.10.2025 19:53
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında bu akşam Kocaeli'de zorlu Gürcistan ile heyecan dolu bir maça çıkacak. E Grubu'nda oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puanla 2. sırada yer alan Milli Takım, Gürcistan karşısında kazanıp, play-off'lara katılmayı garantilemek istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da milli maçı Kocaeli'de izleyecek.
