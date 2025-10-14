14 Ekim 2025, Salı
Başkan Erdoğan milli maçı Kocaeli'de izleyecek!
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında bu akşam Kocaeli'de zorlu Gürcistan ile heyecan dolu bir maça çıkacak. E Grubu'nda oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puanla 2. sırada yer alan Milli Takım, Gürcistan karşısında kazanıp, play-off'lara katılmayı garantilemek istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da milli maçı Kocaeli'de izleyecek.