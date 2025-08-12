Başakşehir, Viking maçı hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın sahasında Norveç takımı Viking ile oynayacağı karşı hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Viking maçının taktiği çalışıldı. Antrenmana sakatlığı devam eden Olivier Kemen katılmadı.

