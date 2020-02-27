Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video

Başakşehir Sporting Lizbon canlı izle! UEFA Avrupa Ligi maçı son 32 turu rövanş maçı Sporting Lizbon Başakşehir izleme yolları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Temsilcimiz Başakşehir sahasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u konuk edecek. Saat 20:55’te başlayacak mücadelede İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çalacak. İlk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden Başakşehir tur atlamak için mücadele verecek. İşte, Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izleme ekranı…

Başakşehir Sporting Lizbon canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Başakşehir Sporting Lizbon maçı canlı izleme yolları sorgulanıyor. Temsilcimiz Başakşehir'in sahasında Portekiz ekibi S.Lizbon'u elemeye çalışacağı mücadele saat 20:55'te başlayacak. İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yöneteceği karşılaşma nefes kesecek. beIN Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek mücadele, ahaber.com.tr canlı anlatım ekranından da dakika dakika takip edilebilecek.

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BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Sporting Lizbon ile Medipol Başakşehir arasında Portekiz'de oynanan ilk maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Medipol Başakşehir'in son 16 turuna kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması ya da gol yemesi halinde üç farklı galip gelmesi gerekiyor.

Turuncu-lacivertli ekibin 90 dakikayı 3-1 önde kapatması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek.

TEK EKSİK CRİVELLİ!

Medipol Başakşehir'de Sporting Lizbon maçı öncesi tek eksik bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekibin hücumdaki en önemli isimlerinden Fransız oyuncu Enzo Crivelli, kart cezalısı olduğu için bu önemli mücadelede forma giyemeyecek.

Portekiz ekibinde de savunmada görev yapan Luis Neto, kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KARNESİ

Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarıyla başladı.

Yunan ekibi Olympiakos'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etti.

J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger takımlarıyla eşleşen İstanbul ekibi, ilk maçında konuk olduğu Roma'ya 4-0 yenildi.

İkinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, ardından taraftarı önünde Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma adına ümitlendi.

Deplasmanda da Avusturya ekibini 3-0'la geçen turuncu-lacivertli takım, beşinci maçında sahasında Roma'ya 3-0 yenilince, son hafta öncesi turu zora soktu.

Gruptan çıkabilmek için son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı rakip sahada yenmek zorunda olan Medipol Başakşehir, rakibini uzatma bölümünde Enzo Crivelli'nin golüyle 2-1 mağlup edip, lider olarak son 32 turuna adını yazdırmayı başardı.

Bu sonuçla tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını geçen turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı da oldu.