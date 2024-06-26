Ay yıldızlılar tur peşinde! Hamburg sokakları kırmızı beyaza büründü

Euro 2024 Avrupa şampiyonasında heyecan sürüyor. A Milli takımımız son 16 turu için bu akşam saat 22'de Çekya ile karşılaşacak. Türk taraftarlar maç önceci Hamburg sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü. İşte o renkli görüntüler...

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