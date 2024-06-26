26 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Ay yıldızlılar tur peşinde! Hamburg sokakları kırmızı beyaza büründü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.06.2024 19:03
Euro 2024 Avrupa şampiyonasında heyecan sürüyor. A Milli takımımız son 16 turu için bu akşam saat 22'de Çekya ile karşılaşacak. Türk taraftarlar maç önceci Hamburg sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü. İşte o renkli görüntüler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hamburg sokakları kırmızı beyaza büründü!
Hamburg sokakları kırmızı beyaza büründü!
A Milli Takım kader maçında Çekya karşısında!
A Milli Takım kader maçında Çekya karşısında!
Volkan Demirel’in babası vefat etti
Volkan Demirel’in babası vefat etti
Antrenmanda tartışılan görüntü!
Antrenmanda tartışılan görüntü!
Arda Güler Çekya maçında ilk 11’de olacak mı?
Arda Güler Çekya maçında ilk 11'de olacak mı?
A Milli Futbol takımından son gelişmeler!
A Milli Futbol takımından son gelişmeler!
Fenerbahçe’de 2024-25 sezonu formaları tanıtıldı!
Fenerbahçe'de 2024-25 sezonu formaları tanıtıldı!
Montella ile Arda Güler arasında dikkat çeken görüntüler
Montella ile Arda Güler arasında dikkat çeken görüntüler
Çalhanoğlu basın toplantısında duygulandı!
Çalhanoğlu basın toplantısında duygulandı!
A Milli Futbol Takımı gruptan nasıl çıkar?
A Milli Futbol Takımı gruptan nasıl çıkar?
Montella’dan Arda Güler sözleri!
Montella'dan Arda Güler sözleri!
A Milli takım Portekiz maçı için stadyumda!
A Milli takım Portekiz maçı için stadyumda!
Daha Fazla Video Göster