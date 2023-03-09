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Avrupa'da zafer gecesi olsun! Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor ülke puanı için zorlu sınavda

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Giriş: 09.03.2023 11:21
2024-25 sezonunda Süper Lig şampiyonumuzun Devler Ligi'ne direkt gitmesi için UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 11 içinde tamamlamamız gerek. Bu akşam temsilcilerimiz toplamda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırsa, Sırplar'ı geçerek 11. sıraya yükseleceğiz. İşte 2023 UEFA ülke puanı sıralaması güncel listesi ve lazım olan o puan...
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