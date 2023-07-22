Aslan ile Kanarya’nın transfer savaşı! Yıldız isim için karşı karşıyalar…

Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan Galatasaray ve hemen arkasındaki ezeli rakibi Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden ediyor. İki takımda sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmak için hazırlanırken, o yıldız için kıyasıya bir rekabet henüz lig başlamadan heyecanı beraberinde getirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe, yerli statüsünde de oynayabilen o futbolcunun peşine düştüler…