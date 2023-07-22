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Aslan ile Kanarya’nın transfer savaşı! Yıldız isim için karşı karşıyalar…

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Giriş: 22.07.2023 10:45
Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan Galatasaray ve hemen arkasındaki ezeli rakibi Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden ediyor. İki takımda sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmak için hazırlanırken, o yıldız için kıyasıya bir rekabet henüz lig başlamadan heyecanı beraberinde getirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe, yerli statüsünde de oynayabilen o futbolcunun peşine düştüler…
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