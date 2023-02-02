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Amir Hadziahmetovic Beşiktaş için İstanbul'da

DHA
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Giriş: 02.02.2023 09:02
Beşiktaş'ın transfer için görüşmelere başladığını duyurduğu Amir Hadziahmetovic, İstanbul'a geldi.
Hadziahmetovic Beşiktaş için İstanbul’da
Hadziahmetovic Beşiktaş için İstanbul'da
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